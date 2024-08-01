В Самаре гражданин Таджикистана организовал незаконный канал миграции

Из Самарской области выдворили гражданина Таджикистана Фарруха Зафаровича Салохиддинова 21.06.1999 года рождения. По данным силовиков, он занимался незаконной легализацией мигрантов в регионе.
Скольких мигрантов мог незаконно легализовать Салохиддинов — еще уточняется. Но известно, что сотрудники УВМ ГУ МВД по Самарской области установили: иностранец пребывает в 63 регионе России незаконно. В результате мужчину привлекли к административной ответственности и выдворили рейсом "Самара — Душанбе". Ему также запретили въезд в страну на ближайшие пять лет.
Редакция Волга Ньюс направила официальный запрос в ГУ МВД по Самарской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Напомним, ранее один из уроженцев Таджикистана попал в Самаре в скандальную историю. Он с товарищами-мигрантами напал на депутата Госдумы Михаила Матвеева.
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Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.