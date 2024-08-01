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В Самаре гражданин Таджикистана организовал незаконный канал миграции

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Из Самарской области выдворили гражданина Таджикистана Фарруха Зафаровича Салохиддинова 21.06.1999 года рождения. По данным силовиков, он занимался незаконной легализацией мигрантов в регионе.

Скольких мигрантов мог незаконно легализовать Салохиддинов — еще уточняется. Но известно, что сотрудники УВМ ГУ МВД по Самарской области установили: иностранец пребывает в 63 регионе России незаконно. В результате мужчину привлекли к административной ответственности и выдворили рейсом "Самара — Душанбе". Ему также запретили въезд в страну на ближайшие пять лет.

Редакция Волга Ньюс направила официальный запрос в ГУ МВД по Самарской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, ранее один из уроженцев Таджикистана попал в Самаре в скандальную историю. Он с товарищами-мигрантами напал на депутата Госдумы Михаила Матвеева.

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