В Самаре гражданин Таджикистана организовал незаконный канал миграции

Из Самарской области выдворили гражданина Таджикистана Фарруха Зафаровича Салохиддинова 21.06.1999 года рождения. По данным силовиков, он занимался незаконной легализацией мигрантов в регионе.

Скольких мигрантов мог незаконно легализовать Салохиддинов — еще уточняется. Но известно, что сотрудники УВМ ГУ МВД по Самарской области установили: иностранец пребывает в 63 регионе России незаконно. В результате мужчину привлекли к административной ответственности и выдворили рейсом "Самара — Душанбе". Ему также запретили въезд в страну на ближайшие пять лет.

Редакция Волга Ньюс направила официальный запрос в ГУ МВД по Самарской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, ранее один из уроженцев Таджикистана попал в Самаре в скандальную историю. Он с товарищами-мигрантами напал на депутата Госдумы Михаила Матвеева.