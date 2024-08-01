Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

В Самаре закончилось расследование уголовного дела 19-летнего, обвиняемого в причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональное СУ СК.

13 августа 2023 г. парень арендовал сапборд и катался на нем с двумя несовершеннолетними девушками по реке Сок. В какой-то момент при развороте сапборд опрокинулся и вся троица упала в воду. Одна из девушек не умела плавать. Она утонула.

По версии следствия, к трагедии привело то, что молодой человек нарушил правил эксплуатации спортивного инвентаря: на нем находилось больше двух человек и на них не было спасательных жилетов. Кроме того, место, где они купались, не являлось официальным пляжем.

Теперь уголовное дело направят в суд.