В Самарской области определили условия конкурса грантов для бизнеса в креативных индустриях

Правительство Самарской области утвердило порядок проведения конкурса грантов для предпринимателей в сфере креативных индустрий. Ознакомиться с условиями участия можно на официальном сайте.
Представители креативного бизнеса уже могут начать готовиться к подаче заявок — в настоящее время идет активная подготовка к проведению конкурса. Старт приема заявок запланирован на 19 августа.
Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание. В середине июля состоялась встреча главы региона Вячеслава Федорищева с представителями креативных индустрий Самарской области, в ходе которой было отмечено, что активность креативной экономики растет, и ее вклад в развитие становится все больше.
В 2024 году в регионе впервые пройдет конкурс грантов для предпринимателей, работающих в творческих сферах. До 500 тысяч рублей получат победители конкурса на развитие своих проектов. Мера поддержки введена в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина.
"Креативные индустрии — это рынок, который динамично развивается и имеет огромный потенциал. Нам важно поддержать талантливых людей с их творческими бизнес-проектами, реализация которых позволит повышать качество жизни населения, создавать условия для самореализации, наращивать туристическую привлекательность территорий, вносить вклад в технологическое развитие региона", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Гранты до 500 тысяч рублей будут предоставляться на условиях софинансирования: 25% — средства субъекта МСП, 75% — средства гранта.
Принять участие в конкурсе смогут предприниматели с проектами в области культурно-зрелищной и литературно-издательской индустрий, моды, кино и анимационных продуктов, музыки и саунд-дизайна, изобразительных и визуальных искусств, медиа и журналистики, программного обеспечения, игр и игрушек, архитектуры и урбанистки, гастрономии, рекламы и коммуникаций.
Грант можно будет направить на аренду, ремонт, оплату коммунальных услуг для нежилого помещения под нужды проекта, на приобретение сырья, оргтехники и мебели, выплату по передаче прав на франшизу, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение ПО, а также на продвижение проекта в СМИ и сети Интернет, участие в профильных выставках.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?