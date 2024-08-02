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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области определили условия конкурса грантов для бизнеса в креативных индустриях

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области утвердило порядок проведения конкурса грантов для предпринимателей в сфере креативных индустрий. Ознакомиться с условиями участия можно на официальном сайте.

Представители креативного бизнеса уже могут начать готовиться к подаче заявок — в настоящее время идет активная подготовка к проведению конкурса. Старт приема заявок запланирован на 19 августа.

Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание. В середине июля состоялась встреча главы региона Вячеслава Федорищева с представителями креативных индустрий Самарской области, в ходе которой было отмечено, что активность креативной экономики растет, и ее вклад в развитие становится все больше.

В 2024 году в регионе впервые пройдет конкурс грантов для предпринимателей, работающих в творческих сферах. До 500 тысяч рублей получат победители конкурса на развитие своих проектов. Мера поддержки введена в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина.

"Креативные индустрии — это рынок, который динамично развивается и имеет огромный потенциал. Нам важно поддержать талантливых людей с их творческими бизнес-проектами, реализация которых позволит повышать качество жизни населения, создавать условия для самореализации, наращивать туристическую привлекательность территорий, вносить вклад в технологическое развитие региона", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Гранты до 500 тысяч рублей будут предоставляться на условиях софинансирования: 25% — средства субъекта МСП, 75% — средства гранта.

Принять участие в конкурсе смогут предприниматели с проектами в области культурно-зрелищной и литературно-издательской индустрий, моды, кино и анимационных продуктов, музыки и саунд-дизайна, изобразительных и визуальных искусств, медиа и журналистики, программного обеспечения, игр и игрушек, архитектуры и урбанистки, гастрономии, рекламы и коммуникаций.

Грант можно будет направить на аренду, ремонт, оплату коммунальных услуг для нежилого помещения под нужды проекта, на приобретение сырья, оргтехники и мебели, выплату по передаче прав на франшизу, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение ПО, а также на продвижение проекта в СМИ и сети Интернет, участие в профильных выставках.

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