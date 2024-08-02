16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Не признал вину: появились подробности гибели девочки на сапборде под Самарой В Самаре вынесен приговор мужчинам, синтезировавшим 128 кг наркотиков Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде Суд отказался отпустить экс-министра транспорта Ивана Пивкина из СИЗО Жительницу Тольятти обвиняют в организации похищения мужа

Преступления Происшествия

Сельчанин из Самарской области ограбил магазин при помощи газового баллончика

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Кинель-Черкасском районе задержали 23-летнего мужчину по подозрению в ограблении магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, местный житель отказался оплачивать товар в магазине в с. Кротовка и угрожал кассиру газовым баллончиком. Полицейские быстро разыскали подозреваемого. Мужчина рассказал, что выпивал м друзьями, но алкоголь закончился, и он решил украсть несколько бутылок из ближайшего магазина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1