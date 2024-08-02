Сельчанин из Самарской области ограбил магазин при помощи газового баллончика

В Кинель-Черкасском районе задержали 23-летнего мужчину по подозрению в ограблении магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, местный житель отказался оплачивать товар в магазине в с. Кротовка и угрожал кассиру газовым баллончиком. Полицейские быстро разыскали подозреваемого. Мужчина рассказал, что выпивал м друзьями, но алкоголь закончился, и он решил украсть несколько бутылок из ближайшего магазина.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки