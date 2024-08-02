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Армия Общество

В Самарской области лекторы Общества "Знание" рассказали школьникам о подвигах десантников

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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2 августа — День ВДВ. К праздничной дате Общество "Знание" и Государственный фонд "Защитники Отечества" в рамках совместного проекта провели сразу несколько мероприятий трека Знание.Герои в Самаре и Тольятти.

Фото: предоставлено фондом "Защитники Отечества"

Всероссийская акция "Служу Отечеству" дает возможность молодежи во всех уголках страны встретиться с ветеранами спецоперации, услышать из первых уст личные истории воинов о взаимовыручке, поступках и победах.

В Самаре ветеран СВО, награжденный медалью "За Доблесть и Отвагу" и медалью "Суворова" Антон Ястребков вместе с юнармейцами возложил цветы к вечному огню на площади Славы и к памятнику основателю десантных войск генералу армии, Герою Советского Союза Василию Маргелову в парке Победы. После этого ребята отправились к памятнику воинам — самарцам, погибшим в локальных войнах.

"Мы организуем эти акции, чтобы наше подрастающее поколение чтило и уважало память солдат, которые не вернулись домой, защищая свою родину, чтобы они знали историю России и не повторяли ошибок. И, конечно, мы встречаемся с ребятами в школах, летних лагерях, где показываем приемы тактической медицины, рассказываем о новом отечественном вооружении. Всегда приятно, что школьники задают много вопросов, это значит они небезразличны. Мы всегда говорим с ними откровенно и делимся личными историями", — рассказал Антон Ястребков.

"Уроки мужества" для школьников спортивного лагеря "Олимп" провел ветеран СВО Евгений Радаев.

"Важно доносить до ребят информацию о ситуации в стране. Когда о том, что происходит в зоне СВО рассказывают те, кто там был, ветераны, вернувшиеся из зоны боевых действий, и делятся своими историями, это вызывает живой отклик. Ведь, помимо боевых действий, идет информационная война, и, зачастую, наши дети видят искаженную информацию не только о текущих событиях, но и об исторических фактах", — пояснил Евгений Радаев.

В Тольятти в лагере при школе № 93 ветеран СВО, социальный координатор фонда "Защитники Отечества", лектор Российского общества "Знание" Сергей Алексеев рассказал ребятам об истории воздушно-десантных войск и их значении, о личности генерала Василия Маргелова. Школьники узнали, что 2 августа 1930 г. на Тушинском аэродроме впервые прошло десантирование нового подразделения, поэтому именно эта дата считается днем рождения ВДВ. Лектор рассказал, что за все время существования этого рода войск он наилучшим образом зарекомендовало себя, начиная со времен Великой Отечественной войны, где значимую роль при обороне Сталинграда сыграла 13-я гвардейская стрелковая дивизия генерала Родимцева, которая в том числе была воздушно-десантной.

"Это одно из наиболее значимых подразделений на поле боя. Даже в пехоте работает много десантно-штурмовых подразделений. Много героев России и орденоносцев вышло из рядов этих подразделений. Стоит только вспомнить подвиг шестой роты 104 полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ, которая вступила в неравный бой с крупной группировкой боевиков. Специальная военная операция подтвердила, что в ВДВ служат настоящие мужчины. "Уроки мужества" и патриотическое воспитание подрастающего поколения — важная работа. От того, чему сегодняшние дети научатся, зависит то, как будет жить страна в дальнейшем", — подчеркнул Сергей Алексеев.

Совместная акция Государственного фонда "Защитники Отечества" и Российского общества "Знание" направлена на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание молодежи на основе личного примера. Она стартовала 10 июля и продлится до сентября. До конца лета к мероприятиям в рамках трека Знание.Герои присоединятся все 89 субъектов России. Перед молодежью выступают военные корреспонденты, ветераны и участники специальной военной операции.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, участники и ветераны СВО составляют костяк Вооруженных сил. Они должны участвовать в управлении страны и крупнейших проектах.
С мероприятиями проекта Знание.Герои можно познакомиться на сайте Российского общества "Знание".

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