Тольяттинец заплатит 2 млн руб. за попытку незаконно торговать алкоголем

Центральный районный суд Тольятти рассмотрел уголовное дело 43-летнего местного жителя, которого обвиняли в незаконной торговле алкоголем. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В июле 2023 г. мужчина приобрел у человека, личность которого следствие не установило, 1178 бутылок (3 тыс. л) водки и коньяка. Все это он привез к себе в гараж, чтобы потом перепродать мелким оптом.
В октябре 2023 г. правоохранители изъяли спиртосодержащую продукцию. Экспертиза показала, что жидкость изготовлена кустарным способом.
Тольяттинец полностью признал вину, назначен штраф 2 млн рублей.
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