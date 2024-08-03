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Футбол Спорт

Fonbet и ФК "Акрон" продлили договор о сотрудничестве

ТОЛЬЯТТИ. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Букмекерская компания Fonbet и ФК "Акрон" продлили действующий договор о сотрудничестве на два года, сообщает пресс-служба клуба. О продлении соглашения было объявлено 2 августа на совместной пресс-конференции клуба и букмекера.

Согласно контрактным обязательствам, Fonbet остается официальным партнером клуба. В новом сезоне стороны реализуют ряд совместных проектов и активаций в Тольятти и Самаре.

История сотрудничества клуба и букмекера началась в 2023 г. после успешного выступления ФК "Акрон" в Fonbet Кубке России. При новом партнере клуб продолжил планомерное развитие и впервые в истории добился выхода в Российскую Премьер Лигу. 

FONBET — крупнейшая букмекерская компания в России. Она была основана в 1994 г., а с ноября 2017 г. является официальным спонсором Российского футбольного союза. С августа 2022 г. FONBET — титульный партнер Кубка России по футболу. Компания совместно с РФС успешно провела реформу турнира и увеличила призовой фонд, сделав его одним из самых крупных в Европе.

Среди спонсорских активов компании клубы РПЛ и ФНЛ ЦСКА, "Крылья Советов", "Ростов", "Рубин", "Черноморец" и "Акрон".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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