Fonbet и ФК "Акрон" продлили договор о сотрудничестве

Букмекерская компания Fonbet и ФК "Акрон" продлили действующий договор о сотрудничестве на два года, сообщает пресс-служба клуба. О продлении соглашения было объявлено 2 августа на совместной пресс-конференции клуба и букмекера.
Согласно контрактным обязательствам, Fonbet остается официальным партнером клуба. В новом сезоне стороны реализуют ряд совместных проектов и активаций в Тольятти и Самаре.
История сотрудничества клуба и букмекера началась в 2023 г. после успешного выступления ФК "Акрон" в Fonbet Кубке России. При новом партнере клуб продолжил планомерное развитие и впервые в истории добился выхода в Российскую Премьер Лигу.
FONBET — крупнейшая букмекерская компания в России. Она была основана в 1994 г., а с ноября 2017 г. является официальным спонсором Российского футбольного союза. С августа 2022 г. FONBET — титульный партнер Кубка России по футболу. Компания совместно с РФС успешно провела реформу турнира и увеличила призовой фонд, сделав его одним из самых крупных в Европе.
Среди спонсорских активов компании клубы РПЛ и ФНЛ ЦСКА, "Крылья Советов", "Ростов", "Рубин", "Черноморец" и "Акрон".