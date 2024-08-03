Fonbet и ФК "Акрон" продлили договор о сотрудничестве

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Букмекерская компания Fonbet и ФК "Акрон" продлили действующий договор о сотрудничестве на два года, сообщает пресс-служба клуба. О продлении соглашения было объявлено 2 августа на совместной пресс-конференции клуба и букмекера.