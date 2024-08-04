В Жигулевске будут судить браконьера

В Жигулевске перед судом предстанет 52-летний житель Тольятти, которого обвиняют по ч.1 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В мае этого года сотрудники полиции в 300 метрах от гидроагрегатов Жигулевской ГЭС задержали мужчину, который используя запрещенное орудие — донную удочку с резиновым амортизатором, выловил четыре экземпляра судака. В соответствии с законодательством, полицейскими установлено, что общая сумма ущерба, причиненная водным биологическим ресурсам, составила более 26 тыс. рублей.
В ходе опроса мужчина вину в совершении противоправного деяния признал в полном объеме. Должностным лицом Росрыболовства дано заключение о нецелесообразности возвращения рыб в естественную среду обитания и водные биоресурсы были переданы на ответственное хранение в организацию, имеющую холодильное оборудование.
Жителю Тольятти предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки