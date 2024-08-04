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Преступления Происшествия

В Жигулевске будут судить браконьера

ЖИГУЛЕВСК. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске перед судом предстанет 52-летний житель Тольятти, которого обвиняют по ч.1 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В мае этого года сотрудники полиции в 300 метрах от гидроагрегатов Жигулевской ГЭС задержали мужчину, который используя запрещенное орудие — донную удочку с резиновым амортизатором, выловил четыре экземпляра судака. В соответствии с законодательством, полицейскими установлено, что общая сумма ущерба, причиненная водным биологическим ресурсам, составила более 26 тыс. рублей.

В ходе опроса мужчина вину в совершении противоправного деяния признал в полном объеме. Должностным лицом Росрыболовства дано заключение о нецелесообразности возвращения рыб в естественную среду обитания и водные биоресурсы были переданы на ответственное хранение в организацию, имеющую холодильное оборудование.

Жителю Тольятти предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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