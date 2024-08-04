Солтмурад Бакаев: "Акрон" будет бороться за высокие позиции"

Полузащитник "Акрона" Солтмурад Бакаев поделился мнением о домашнем стадионе, целях на сезон и подвел итоги встречи с "Динамо".
"Нет никаких эмоций, и разбирать сейчас смысла нету, по горячим следам, будет теория там разберемся. По стадиону, тяжело сказать, что по той атмосфере, которая была сегодня, по-настоящему домашней, всем хочется играть на своем поле, тяжело проделывать путь людям из Тольятти в Самару, но все равно, спасибо всем кто пришел, и поддерживал нас сегодня. Грустновато, счет не в пользу "Акрона", но "Динамо" — один из самых сильных соперников, против кого мы играли за эти три тура, они точно будут бороться за чемпионство. Если говорить о наших целях на сезон, мы будем бороться за самые высокие позиции", — заявил Бакаев.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!