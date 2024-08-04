Павел Морозов об игре "Акрона": "Играли хорошо. Была полная самоотдача"

Накануне домашнего матча ФК "Акрон" организовал двухдневный пресс-тур для представителей СМИ, который включал общение с руководством, экскурсию на "Электрощит" и в филиал Третьяковской галереи, а завершился матчем с "Динамо". Мы собрали для вас самые интересные тезисы представителей клуба, озвученные во время этих мероприятий.

"Мы общаемся с первых дней с врио губернатора Вячеславом Федорищевым, обсуждаем развитие футбола в Самарской области, заинтересованы в прогрессе футбола в регионе. Хотим выстроить вертикаль, я заезжал в академию "Крыльев Советов". "Акрон" — частный клуб, но в то же время мы готовы помогать "Крыльям Советов", чтобы они также строили свою вертикаль и росли. Мы эти вопросы обсуждаем. И когда спрашивают наше мнение, то мы рассказываем, как у нас устроено", — сказал учредитель ФК "Акрон" Павел Морозов.

"Мы рассматриваем всех футболистов, но мы знаем, какие у нас финансовые возможности: есть игроки, которые нам "не по зубам". Есть еще стилевые качества, которые предъявляет к игрокам тренерский штаб. Мы все это взвешиваем и принимаем решения относительно состава. Так, Дзюбы и Джикии в шорт-листе "Акрона" нет, хотя они — прекрасные игроки", — гендиректор Алексей Власов.

Напомним, в прошлом мачте чемпионата страны "Акрон" уступил "Динамо" — 0:2. "Считаю, что играли хорошо. Была полная самоотдача. Где-то не хватило чуть-чуть скорости, сыгранности, концентрации", — отметил Павел Морозов после матча.