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Футбол Спорт

Павел Морозов об игре "Акрона": "Играли хорошо. Была полная самоотдача"

ТОЛЬЯТТИ. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне домашнего матча ФК "Акрон" организовал двухдневный пресс-тур для представителей СМИ, который включал общение с руководством, экскурсию на "Электрощит" и в филиал Третьяковской галереи, а завершился матчем с "Динамо". Мы собрали для вас самые интересные тезисы представителей клуба, озвученные во время этих мероприятий.

"Мы общаемся с первых дней с врио губернатора Вячеславом Федорищевым, обсуждаем развитие футбола в Самарской области, заинтересованы в прогрессе футбола в регионе. Хотим выстроить вертикаль, я заезжал в академию "Крыльев Советов". "Акрон" — частный клуб, но в то же время мы готовы помогать "Крыльям Советов", чтобы они также строили свою вертикаль и росли. Мы эти вопросы обсуждаем. И когда спрашивают наше мнение, то мы рассказываем, как у нас устроено", — сказал учредитель ФК "Акрон" Павел Морозов.

"Мы рассматриваем всех футболистов, но мы знаем, какие у нас финансовые возможности: есть игроки, которые нам "не по зубам". Есть еще стилевые качества, которые предъявляет к игрокам тренерский штаб. Мы все это взвешиваем и принимаем решения относительно состава. Так, Дзюбы и Джикии в шорт-листе "Акрона" нет, хотя они — прекрасные игроки", — гендиректор Алексей Власов.

Напомним, в прошлом мачте чемпионата страны "Акрон" уступил "Динамо" — 0:2. "Считаю, что играли хорошо. Была полная самоотдача. Где-то не хватило чуть-чуть скорости, сыгранности, концентрации", — отметил Павел Морозов после матча.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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