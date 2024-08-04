В Самаре на железнодорожном перегоне был смертельно травмирован мужчина

В воскресенье, 4 августа, днем на железнодорожном перегоне "Кряж-Самара" Куйбышевской железной дороги поездом смертельно травмирован мужчина, сообщает Центральное МСУТ СК России.
По информации ведомства, машинисту предотвратить травмирование не удалось. По факту происшедшего организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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