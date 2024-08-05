В Самаре разработают проект по расчистке Мазутного озера от токсичных промышленных отходов

Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию по ликвидации жидких токсичных промышленных отходов на Мазутном озере в Кировском районе Самары, рядом с поселком Зубчаниновка.

Начальная цена контракта составляет 61,13 млн рублей. Победителя торгов определят после 29 августа. Он должен будет разработать документацию до 15 декабря 2025 года.

В техническом задании отмечается, что площадь объекта - 19,7 га. Мазутное озеро организовали в 1940-х годах без проекта и каких-либо природоохранных мероприятий на месте заброшенного карьера добычи глинистого сырья. С 1954 года выработанные карьеры начали стихийно использоваться для заполнения жидкими промышленными отходами. Сегодня ориентировочная масса накопленных отходов —

750 тысяч тонн, включая массу содержимого мазутного озера и антропогенных грунтов (отходов) на участке изысканий.

В качестве источника финансирования на разработку проекта указаны средства городского и областного бюджета. Основанием для разработки документации послужила "Экологическая программа городского округа Самара", рассчитанная на 2017–2026 годы.







