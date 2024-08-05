16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В мэрии Самары объяснили отказ в смене зонирования парка 60-летия Советской власти В самарском парке Победы отремонтируют детскую площадку, летнюю эстраду и туалет В Самаре разработают проект по расчистке Мазутного озера от токсичных промышленных отходов В Самаре будет дождливо до середины недели В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за погоды

Общество

В мэрии Самары объяснили отказ в смене зонирования парка 60-летия Советской власти

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление, связанное с отказом вносить изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в части изменения зонирования парка 60-летия Советской власти в Кировском районе.

Ранее департамент градостроительства инициировал изменение территориальной зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий) для земельного участка площадью 125 га.

"Внесение изменений в ПЗЗ не предоставляется возможным в связи с необходимостью принятия концепции развития территории с целью ее дальнейшего благоустройства", - пояснили в мэрии.

Напомним, в начале лета 2024 года мэрия Самары провела общественные обсуждения по смене зонирования на Р-4. Как сформулировали власти, обсуждения организованы "в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности". Всего поступило 825 мнений. Из них 539 - положительные и 208 отрицательных. Десятки мнений "против" при этом сопровождались комментарием о сохранении парка.

Однако в начале июля стало известно, что парк 60-летия Советской власти, вопреки общественному мнению, отказались признать особо охраняемой территорией. Такое решение не согласовала Комиссия по застройке и землепользованию.

Сейчас парк находится в зоне Р-3 (зона природных ландшафтов). В конце 2022 г. территорию включили в зеленый пояс Самары. Все эти меры направлены на защиту парка от застройки. Напомним, что часть территории принадлежит ООО "Лагуна", у которой были свои планы на земли.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

Алексей Сидоров 22 июля 2024 15:58 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?

Анатолий Илларионов 11 июля 2024 09:43 На М-5 из-за ремонта дороги на Жигулевской ГЭС образовалась 30-километровая пробка

Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?

Светлана Маркова 09 июля 2024 18:12 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?

Алсу Салихова 13 июня 2024 13:21 Самарастат оказал помощь пострадавшим от паводка

Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.

Фото на сайте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1