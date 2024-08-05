На трассе под Самарой произошло серьезное ДТП с участием двух фур и легковушки, есть пострадавшие

В понедельник, 5 августа, около 7:00 В Красноярском районе на 1 км автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей SCANIА, IVECO в составе с полуприцепом (цистерна) и легкового автомобиля Lexus. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В связи с ДТП на трассе временно приостановили движение.

По данным ГУ МВД по Самарской области, произошло столкновение двух фур и Lexus, в результате пострадали водители легкового автомобиля и большегруза IVECO, у которого опрокинулась цистерна.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место происшествия и организовали распределительно-регулировочные действия для беспрепятственного проезда.

Так же на месте работают медики и пожарные-спасатели ПСЧ 151 ПСО 41.

Прокуратура Красноярского района контролирует ситуацию по восстановлению сообщения, проводятся мероприятия по ликвидации последствий ДТП.

По факту аварии организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль прокуратурой района.