На трассе под Самарой произошло серьезное ДТП с участием двух фур и легковушки, есть пострадавшие

В понедельник, 5 августа, около 7:00 В Красноярском районе на 1 км автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей SCANIА, IVECO в составе с полуприцепом (цистерна) и легкового автомобиля Lexus. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В связи с ДТП на трассе временно приостановили движение.
По данным ГУ МВД по Самарской области, произошло столкновение двух фур и Lexus, в результате пострадали водители легкового автомобиля и большегруза IVECO, у которого опрокинулась цистерна.
Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место происшествия и организовали распределительно-регулировочные действия для беспрепятственного проезда.
Так же на месте работают медики и пожарные-спасатели ПСЧ 151 ПСО 41.
Прокуратура Красноярского района контролирует ситуацию по восстановлению сообщения, проводятся мероприятия по ликвидации последствий ДТП.
По факту аварии организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль прокуратурой района.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.