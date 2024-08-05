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В Самарской области прошел фестиваль искусств "Репин навсегда"

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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4 августа стал праздником для всех, кто приехал в историко-музейный комплекс в заповедном селе Ширяево, где сотрудники Самарского областного художественного музея вместе с почетными гостями приняли участие в традиционном фестивале искусств "Репин навсегда".

Фото: министерство культуры Самарской области

В этом году событие было приурочено к круглой дате — 180-летию со дня рождения великого русского художника Ильи Репина. По такому случаю гостей фестиваля, как всегда, ждала интересная и насыщенная программа. Многочисленную публику, собравшуюся в этот солнечный полдень перед сценой во дворе музейного комплекса, приветствовали директор Самарского художественного музея Алла Шахматова, врио заместителя председателя правительства Самарской области Наталья Катина, врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина, председатель Самарского отделения Союза художников России Дмитрий Мантров.

"С именем Ильи Ефимовича Репина связана история нашего края, замечательного села Ширяево, которое является жемчужиной Самарской области. Здесь ежегодно проходит фестиваль, посвященный творчеству художника. Сегодня у нас в гостях много коллег из других регионов и музеев Российской Федерации. В рамках фестиваля пройдет научная конференция, где участники поделятся новыми открытия и свежими фактами: биографическими, историческими, искусствоведческими. Я думаю, что такие встречи будут интересны и полезны, как для профессионального сообщества, ну и конечно, для всех жителей и туристов приезжающих в Самарскую область", — поделилась Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

"Репин навсегда" по традиции соединил в себе различные виды прекрасного — живопись и графику, ремесла и декоративно-прикладное искусство, не говоря уже о музыке. Гости по достоинству оценили вдохновенное выступление оркестра и солистов Государственного Волжского русского народного хора им. П. М. Милославова.

В исполнении актеров театра "Самарская площадь" была показана интерактивная остроумная постановка "Репин: дней связующая нить".

Прошел репинский пленер известных самарских художниц Анны Сливковой и Евгении Тарасовой. Гости смогли посетить выставку авторских ароматов, созданных по мотивам картин И. Е. Репина из коллекции Самарского художественного музея, принять участие в разнообразных увлекательных мастер-классах, в ходе которых научились создавать изделия из кожи и керамики, не преминув освоить азы таких видов творчества как скетчинг и ксилография.

Важным событием стало торжественное открытие и работа секции "По репинским местам. Новая жизнь репинских мест" Международной научно-практической конференции "Репин навсегда", которая продолжила свою работу 5 августа, в день рождения мастера в Самаре.

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