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Футбол Спорт

"Крылья Советов" разгромно уступили "Спартаку" — 0:3

МОСКВА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 5 августа, в Москве в третьем туре Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде уступили московскому "Спартаку" - 0:3.

Уже на 30 минуте "Спартак" открыл счёт в матче - после аута Зиньковского Рябчук навесил в штрафную "Крыльев", где находился Бабич, он отдал на набегающего Угальде, который положил мяч в правую девятку — 1:0.

На 40 минуте красно-белые удвоили преимущество, гол забил Данил Пруцев, ранее выступавший за самарцев.

На 46 минуте после подачи Бейла со штрафного опасный момент имел Дмитрий Цыпченко, но нападающий "Крыльев" по мячу не попал.

На 56 минуте футболисты "Спартака" продавили Витюгова, и Барко отдал на свободного Угальде, который не промахнулся — 3:0.

На 64 минуте самарцы все-таки забили, но мяч Олейникова отменили из-за офсайда.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут 11 августа в Самаре, соперником станет воронежский "Факел".

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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