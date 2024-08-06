"Крылья Советов" разгромно уступили "Спартаку" — 0:3

В понедельник, 5 августа, в Москве в третьем туре Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде уступили московскому "Спартаку" - 0:3.

Уже на 30 минуте "Спартак" открыл счёт в матче - после аута Зиньковского Рябчук навесил в штрафную "Крыльев", где находился Бабич, он отдал на набегающего Угальде, который положил мяч в правую девятку — 1:0.

На 40 минуте красно-белые удвоили преимущество, гол забил Данил Пруцев, ранее выступавший за самарцев.

На 46 минуте после подачи Бейла со штрафного опасный момент имел Дмитрий Цыпченко, но нападающий "Крыльев" по мячу не попал.

На 56 минуте футболисты "Спартака" продавили Витюгова, и Барко отдал на свободного Угальде, который не промахнулся — 3:0.

На 64 минуте самарцы все-таки забили, но мяч Олейникова отменили из-за офсайда.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут 11 августа в Самаре, соперником станет воронежский "Факел".