В Тольятти ревнивец избил бывшую возлюбленную

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ) 32-летней местной жительнице, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступила информация из медицинского учреждения о госпитализации женщины с травмами, полученными в ходе бытового конфликта.
Пострадавшая рассказала полицейским, что в тот день находилась у знакомых в гостях. Через некоторое время пришел бывший сожитель, с которым на почве ревности произошел конфликт и мужчина нанес заявительнице несколько ударов кулаками в область головы. В результате женщина была госпитализирована в медицинское учреждение.
Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред. Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали и доставили в ближайший отдел полиции подозреваемого для дальнейшего разбирательства.
Во время опроса ранее судимый местный житель пояснил, что в момент ссоры он не смог справиться со своими эмоциями и ударил женщину.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек