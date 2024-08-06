В Тольятти ревнивец избил бывшую возлюбленную

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ) 32-летней местной жительнице, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступила информация из медицинского учреждения о госпитализации женщины с травмами, полученными в ходе бытового конфликта.

Пострадавшая рассказала полицейским, что в тот день находилась у знакомых в гостях. Через некоторое время пришел бывший сожитель, с которым на почве ревности произошел конфликт и мужчина нанес заявительнице несколько ударов кулаками в область головы. В результате женщина была госпитализирована в медицинское учреждение.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред. Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали и доставили в ближайший отдел полиции подозреваемого для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса ранее судимый местный житель пояснил, что в момент ссоры он не смог справиться со своими эмоциями и ударил женщину.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.