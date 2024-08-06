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Преступления Происшествия

Житель Кинеля купил у мошенников кафель на 500 тыс. рублей

КИНЕЛЬ. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинеле 65-летний местный житель, желавший приобрести кафель, стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Просматривая сайты с выставочными образцами, мужчина выбрал несколько видов для ванной комнаты своего приусадебного участка и добавил их в заказ. На этапе оформления заявки на доставку в один из пунктов выдачи, пенсионеру позвонил неизвестный, который представился менеджером по закупкам сетевого магазина стройматериалов. Незнакомец предложил к выбранным товарам оформить подписку на получение выставочных образцов в качестве благодарности за долгое сотрудничество. Мужчина принял предложение.

Заполняя дополнительную заявку, вновь поступил звонок. На этот раз незнакомец сообщил, что является сотрудником финансовой организации и проинформировал потерпевшего о том, что в момент оформления анкеты его персональные данные были украдены мошенниками и сейчас на имя пенсионера оформляется кредит. Взволнованный мужчина незамедлительно последовал советам "менеджера" и перевел накопленные сбережения в размере более 500 тыс. руб. на предложенный им счет, чтобы мошенники не успели оформить кредитный займ с первоначальным взносом. В завершении разговора неизвестный рекомендовал не спешить с проверкой счета на наличие средств. Зайдя на следующий день в мобильный банк и не обнаружив возврата, житель Кинеля осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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