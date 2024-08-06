В Похвистневском районе с разницей в 3 минуты произошло два ДТП

В понедельник, 5 августа, в Похвистневском районе с разницей в несколько минут произошло два ДТП, в которых пострадали три человека. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

В понедельник, 5 августа, в 16:39 на 31 километре автодороги Похвистнево — Октябрьский произошло ДТП с участием легкового автомобиля: в кювет съехала и опрокинулась Lada Vesta. В результате ДТП пострадали 3 человека. Их госпитализировали.

В 16:42 поступило сообщение о ДТП на 8 километре автодороги Савруха — Мочалеевка. Здесь в кювет с последующим опрокидыванием съехала Skoda Fabia. В результате ДТП пострадал водитель, он был госпитализирован.