В Похвистневском районе с разницей в 3 минуты произошло два ДТП

В понедельник, 5 августа, в Похвистневском районе с разницей в несколько минут произошло два ДТП, в которых пострадали три человека. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
В понедельник, 5 августа, в 16:39 на 31 километре автодороги Похвистнево — Октябрьский произошло ДТП с участием легкового автомобиля: в кювет съехала и опрокинулась Lada Vesta. В результате ДТП пострадали 3 человека. Их госпитализировали.
В 16:42 поступило сообщение о ДТП на 8 километре автодороги Савруха — Мочалеевка. Здесь в кювет с последующим опрокидыванием съехала Skoda Fabia. В результате ДТП пострадал водитель, он был госпитализирован.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.