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Спорт

Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в парусной регате

ТОЛЬЯТТИ. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В акватории Куйбышевского водохранилища состоялась парусная регата, посвященная 45-летию "Тольяттиазота". В мероприятии приняли участие более 200 участников из Самарской области от 7 до 70 лет.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

На протяжении трех дней спортсмены участвовали в гонках в двух категориях: 12 взрослых экипажей на крейсерских яхтах, девушки и юноши в индивидуальном зачете на мини-яхтах.

ТОАЗ был представлен парусниками класса "Конрад-25": "Приз", "Орфей" и "Александрия". В экипажах гоночных судов — сотрудники компании.

Золотыми призерами в своих зачетных группах стали команды на яхтах "Орфей", "Куйбышевазот" и "Х-99". Победители среди детей: Алексей Мищенко, Данила Казенкин, Виктор Петров, Тихон Сухно, Илья Кривобоков, Леонид Пинегин, Александр Шейко, Тимофей Лыков, Анна Чепрасова, Анна Гришнякова, Ирина Щетинина, Кира Безкровная, Глеб Мут и Арина Уразовская.

На торжественной церемонии закрытия было организовано праздничное шоу. Кубки и подарки от предприятия получили все призеры соревнований.

"Поддержка и развитие спорта в регионе присутствия — приоритетная задача корпоративной политики "Тольяттиазота". В юбилейный для предприятия год при поддержке ТОАЗа проводятся чемпионаты и турниры регионального и международного уровня. На самом предприятии сформированы и успешно выступают 8 корпоративных команд по различным видам спорта, включая экипажи яхтсменов. Регата в честь юбилейной даты становится для "Тольяттиазота" доброй традицией: предыдущие гонки проводились на сорокалетие Компании. С каждой новой регатой состав становится более представительным, а сам праздник — более масштабным", — рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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