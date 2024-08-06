Компания "Т Плюс" приступила к ремонту теплосети на Ново-Вокзальной

До 8 августа будет в Самаре будет ограничено автомобильное движение по Ново-Вокзальной между Фадеева и Московским шоссе. Это связано с заменой участка теплосети на Ново-Вокзальной.

На период работ с ГИБДД согласованы безопасные маршруты следования для автовладельцев. Движение общественного транспорта сохранено по Фадеева и Ново-Вокзальной в сторону Стара-Загоры. Замена теплосети на данном участке — необходимая мера для повышения качества и надежности теплоснабжения жителей Промышленного района.

Руководство "Т Плюс" приносит извинения жителям города за причиненные неудобства, связанные с подготовкой Самары к зиме.