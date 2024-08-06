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Футбол Спорт

Игорь Осинькин: "Я бы сказал, у нас чемпионат еще не начался"

МОСКВА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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После матча третьего тура Премьер-лиги "Спартак" - "Крылья Советов" (3:0) главный тренер самарцев Игорь Осинькин рассказал, как команда будет выбираться с последнего места.

"Исход матча был решен в первом тайме, в первые 15-20 минут мы были практически без моментов. Вроде успевали перекрывать все направления развития атак соперника, но после первого пропущенного гола была не очень хорошая реакция, и "Спартак" действительно нас переигрывал, доминировал. Во втором тайме мы пытались вернуться в игру, но соперник имел качественных игроков, и в этом плане мы не смогли навязать той борьбы, которую хотелось бы", - сказал тренер самарцев.

Также он объяснил, как команда будет выбираться из подвала таблицы: "Во-первых, мы больше не играем с "Зенитом", "Спартаком" и "Ростовом", которые находятся в хорошей форме. Календарь у нас неплохой, чтоб "застрелиться", очень неплохой. В любом случае легких игр не бывает. Но с "Зенитом", "Спартаком"... На выезде в прошлом году мы тоже проиграли "красно-белым", и у "Зенита" очки не так часто брали. Я бы сказал, у нас чемпионат еще не начался. У нас оправились от травм Ежов и Бейл, добавляются и будут приезжать новички. Мы понимаем, что нам нужен более глубокий состав. Какие-то решения принимаются, часть вы уже видели на поле. Посмотрим, а пока идем дальше".

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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