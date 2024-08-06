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ЖКХ и благоустройство Общество

Названы адреса домов, в которые вернули горячую воду

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники "ПТС" продолжили работу по устранению дефектов, выявленных после гидравлических испытаний теплосетей Привокзальной отопительной котельной. К 6 августа горячее водоснабжение возобновлено в домах по адресам:

ул. Аксакова, 3А, ул. Аксакова, 11,

ул. Аксакова, 13, проспект Карла Маркса 4А,

ул. Владимирская 48а, ул. Владимирская, 50а,

проспект Карла Маркса 4Б, проспект Карла Маркса, 4Е,

ул. Урицкого 14, ул. Урицкого, 16,

ул. Урицкого, 18, ул. Урицкого, 20,

ул. Урицкого, 22, ул. Урицкого, 24,

ул. Чернореченская, 12, ул. Чернореченская, 25,

ул. Чернореченская, 27, ул. Чернореченская, 29,

ул. Чернореченская, 29а, ул. Дачная, 41,

ул. Дачная 41/1, ул. Пензенская, 57,

ул. Пролетарская, 8,

ул. Пензенская, 59, ул. Пензенская, 59А,

ул. Пензенская, 61, ул. Пензенская, 63,

ул. Пензенская, 65, ул. Пензенская, 65а,

ул. Пензенская, 67, ул. Пензенская, 69,

ул. Пензенская, 69а, ул. Пензенская, 71,

ул. Тухачевского, 227, ул. Тухачевского, 229,

ул. Тухачевского, 231, ул. Тухачевского, 233,

ул. Мориса Тореза, 2, ул. Партизанская, 56,

ул. Партизанская, 56А.

В работах задействовано 48 человек оперативного персонала и 30 единиц техники. В срок до 8 августа сотрудники "ПТС" восстановят горячее водоснабжение для жителей, проживающих по адресам:

ул. Мечникова, 50, ул. Мечникова, 52,

ул. Ново-Садовая, 26, ул. Ново-Садовая, 26А,

ул. Ново-Садовая, 151, ул. Ново-Садовая, 153,

ул. Ново-Садовая, 155, ул. Ново-Садовая, 157,

ул. Владимирская, 54, ул. Владимирская, 56,

ул. Владимирская, 58, ул. Владимирская, 60,

ул. Дачная, 43, ул. Тухачевского, 30,

ул. Тухачевского, 40, ул. Тухачевского, 42,

ул. Тухачевского, 44, ул. Тухачевского, 46,

ул. Тухачевского, 48, ул. Тухачевского, 50,

ул. Тухачевского, 50А, ул. Тухачевского, 52,

ул. Тухачевского, 54, ул. Тухачевского, 56,

ул., Тухачевского, 56А, ул. Тухачевского, 58,

ул. Мяги, 6, ул. Мяги, 8,

ул. Мяги, 10, ул. Мяги, 12,

ул. Мяги, 25, ул. Мяги, 27,

ул. Партизанская, 80, Партизанская, 94,

ул. Гагарина, 33, ул. Гагарина, 35.

Энергетики призывают самарцев с пониманием отнестись к работам на инженерных коммуникациях, необходимых для надежного теплоснабжения города в отопительный период.

Гид потребителя

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Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

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Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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