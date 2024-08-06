Офис обслуживания "ЭнергосбыТ Плюс" в Самаре на Мориса Тореза, 101а закроется

В Самаре офис обслуживания "ЭнергосбыТ Плюс" на ул. Мориса Тореза, 101а прекратит работу с 7 августа. Жители этого района теперь могут обратиться в ближайший офис обслуживания для физлиц на улице Революционная, 101б. Очный прием посетителей также организован по адресам: ул. Мирная, 162, ул. Льва Толстого, 134, ул. Демократическая, 37.
Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" приносит извинения за неудобства и напоминает, что значительную часть коммунальных вопросов можно решить дистанционно на официальном сайте компании и в мобильном приложении.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!