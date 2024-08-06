Офис обслуживания "ЭнергосбыТ Плюс" в Самаре на Мориса Тореза, 101а закроется

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре офис обслуживания "ЭнергосбыТ Плюс" на ул. Мориса Тореза, 101а прекратит работу с 7 августа. Жители этого района теперь могут обратиться в ближайший офис обслуживания для физлиц на улице Революционная, 101б. Очный прием посетителей также организован по адресам: ул. Мирная, 162, ул. Льва Толстого, 134, ул. Демократическая, 37.