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Театр Культура

Самарский театр "Место действия" покажет "Маленького принца"

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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16 августа на сцене частного самарского театра "Место действия" будет представлен спектакль "Маленький принц" (6+).

Зрители увидят сказку о незыблемых ценностях, знакомую каждому со школьной скамьи, в исполнении профессиональных актеров и оживших кукол.

"Реалистичный реквизит обломков разбившегося самолета, невесомых планет, на каждой из которых живет свой житель, создадут незабываемую атмосферу путешествия. Два плана спектакля - живой и кукольный - показывают, что сказка и жизнь - лишь отражение друг друга", - анонсирует театр.

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