Самарский театр "Место действия" покажет "Маленького принца"

16 августа на сцене частного самарского театра "Место действия" будет представлен спектакль "Маленький принц" (6+).
Зрители увидят сказку о незыблемых ценностях, знакомую каждому со школьной скамьи, в исполнении профессиональных актеров и оживших кукол.
"Реалистичный реквизит обломков разбившегося самолета, невесомых планет, на каждой из которых живет свой житель, создадут незабываемую атмосферу путешествия. Два плана спектакля - живой и кукольный - показывают, что сказка и жизнь - лишь отражение друг друга", - анонсирует театр.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.