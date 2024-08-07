Самарский театр "Место действия" покажет "Маленького принца"

16 августа на сцене частного самарского театра "Место действия" будет представлен спектакль "Маленький принц" (6+).

Зрители увидят сказку о незыблемых ценностях, знакомую каждому со школьной скамьи, в исполнении профессиональных актеров и оживших кукол.

"Реалистичный реквизит обломков разбившегося самолета, невесомых планет, на каждой из которых живет свой житель, создадут незабываемую атмосферу путешествия. Два плана спектакля - живой и кукольный - показывают, что сказка и жизнь - лишь отражение друг друга", - анонсирует театр.