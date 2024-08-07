Медработник из Жигулевска о ценности жизни, спасении раненых на СВО и любви к Родине

Сотрудник Тольяттинской станции скорой помощи Вячеслав Гурьянов в медицине почти 35 лет. В одной из самых непростых служб в системе здравоохранения — в составе реанимационной бригады, где счет идет на секунды для спасения чьей-то жизни. Поэтому, когда началась специальная военная операция, принял для себя решение — идти туда, где больше всего сейчас необходима его профессиональная помощь.

"За ребят было обидно, что они там, а я здесь, очень хотелось им помочь. Решил, что стаж у меня большой, и я смогу быть там полезен. В жизни надо сделать что-то такое, чтобы понимать, что ты не зря прожил, — рассказывает ветеран СВО. — Я дважды ходил в военкомат, в самом начале спецоперации и когда началась мобилизация, но меня не взяли, ссылаясь на возраст. Получилось только на третий раз — заключил контракт и полгода служил военным медиком. Работал фельдшером, поначалу в лагере, затем обучал санитаров оказанию медпомощи, потом уже попал на передовую и занимался эвакуацией раненых".

Дома, в Жигулевске, все это время Вячеслава ждала супруга Татьяна. Она также работала на станции скорой помощи, видимо, поэтому принять решение мужа быть там, где нужно спасать людей, для нее оказалось проще.

"Однажды от него не было вестей несколько дней, он даже не сказал мне, куда уехал, потому что нельзя говорить. Я очень ждала и все же дождалась его звонка. Позвонит — и на душе сразу спокойно становится, и можно ждать следующего дня", — вспоминает Татьяна.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, фельдшер получил знак отличия — Георгиевский Крест IV степени, медаль минобороны РФ "За боевые отличия".

Сегодня Вячеслав снова работает на родной станции скорой помощи. После возвращения семье ветерана СВО была оказана помощь специалистами филиала госфонда "Защитники Отечества" в Самарской области. Бойцу помогли с психологической, юридической поддержкой, в получении удостоверения ветерана боевых действий, а также выплат, связанных с СВО.

Вячеслав активно участвует в уроках мужества для подрастающего поколения — сегодня особенно важно прививать детям правильные ценности, научить их проводить параллели между прошлым и настоящим и делать правильные выводы.

Семья Гурьяновых — также постоянный участник городских и областных культурных мероприятий, недавно в рамках тура для ветеранов СВО побывала в Карелии.

Напомним, филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" был открыт в Самарской области в прошлом году. Организация создана по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Самарский филиал был признан одним из лучших в стране.

За год специалисты филиала отработали более 18 500 обращений. Большинство из них решено. В частности, проводится адаптация жилья под нужды инвалидов СВО, ветераны обеспечиваются высокотехнологичными средствами реабилитации, спортивными протезами, автомобилями с ручным управлением.