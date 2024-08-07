Энергетики "Т Плюс" завершили монтаж теплосети по ул. Ново-Вокзальная

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Специалисты "Т Плюс" завершили замену теплосети по ул. Ново-Вокзальной в Самаре, сообщает пресс-служба компании. В настоящее время на данном участке выполняется восстановление благоустройства для последующего открытия автомобильного движения по ул. Ново-Вокзальной, между ул. Фадеева и Московским шоссе.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба