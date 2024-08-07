На Ново-Вокзальной начали подготовку к открытию автомобильного движения

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Специалисты "Т Плюс" завершили замену теплосети по улице Ново-Вокзальной. В настоящее время на данном участке выполняется восстановление благоустройства для последующего открытия автомобильного движения по Ново-Вокзальной на участке между Фадеева и Московским шоссе.