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"Реновация возможна": в Самаре практически завершили строительство нового дома на углу ул. Гагарина и Победы

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре готовится встретить жильцов многоэтажный дом, построенный по проекту реновации — когда одновременно со строительством новых многоэтажек происходит масштабное обновление прилегающей территории, свою выгоду получают и жители близлежащих домов. О том, как теперь выглядит микрорайон в границах домов по ул. Гагарина 126, Победы 1 и Первого Безымянного переулка, в своем репортаже рассказал корреспондент Волга Ньюс.

Фото: предоставлено ПОСКО

Изначально, несколько лет назад, участок между этими домами имел откровенно депрессивный вид — гаражи, сараи и погреба перемежались с периодически горящими свалками отходов — об этом поведали сами местные жители. Говорят, особенно неприятно здесь было передвигаться в темное время суток.

Примерно в то же время решением городской администрации, земельный участок был передан под застройку ООО "Поволжская строительная корпорация" (ПОСКО). И в начале августа 2024 года, на полгода раньше объявленного срока, дом практически завершен, застройщик готовится официально его вводить в эксплуатацию — занимается малыми архитектурными формами.

Первое, на что обращаешь внимание во дворе — сам дом. Здание, построенное по проекту известного самарского архитектора Михаила Арзянцева, выглядит свежо и современно, добавляет стиля витражное остекление лоджий.

Четыре детские площадки уже построены, и дети играют на них. Здесь есть горки и лавочки, а земля застелена разноцветным травмобезопасным покрытием.

"Жители микрорайона изначально принимали участие в согласовании благоустройства территории и развитии зеленых зон, — отметил Александр Суриков, житель ближайшего к новостройке дома. — Посмотрите на детскую площадку — она красива, удобна и смотрится".

В новом микрорайоне застройщик высадит около 180 деревьев — о планах по озеленению рассказал главный инженер компании "ПОСКО" Сергей Сотников. Для этого закуплены трех-пятиметровые деревья — 53 из них посадят вокруг нового дома, а остальные 127 высадят в ближайших дворах по периметру дома — такое решение было принято администрацией Советского района по совету жильцов. Подъезды новостройки украшают вазоны для цветов.

Во дворе предусмотрены площадки отдыха и для взрослых — на них можно насладиться покоем, а при желании — заняться физкультурой. Для автовладельцев сделаны четыре большие парковочные площадки. После официального ввода дома в эксплуатацию управляющая компания планирует установить систему видеонаблюдения.

Застройщик благоустроил землю и за границей своего участка. Сделали новую дорогу вдоль дома по Победы 3А, подъездную дорогу к дому по Безымянному переулку 4 и новое покрытие для контейнерной площадки для домов Победа 1 и Победа 5.

Не забыты и такие "мелочи", как уличное освещение — говорят, что ночью во дворе теперь светло и безопасно, как днем.

Как рассказали представители застройщика, при строительстве были заменены инженерные сети: убрали устаревший чугунный водопровод, во всех дворах поменяли теплотрассу, к ней же и подключали новый дом.

Для новостройки была проложена и отдельная линия канализации, она выведена напрямую в магистральные канализационные сети, поэтому канализацию старых домов она никак не затронула.

Интересно, что в микрорайоне построена ливневая канализация — раньше о такой роскоши и не мечтали. Теперь со всех дворов микрорайона дождевая вода уходит в магистральную ливневую сеть на улице Гагарина и проблема стоячей воды решена.

Кстати, жители соседних домов тоже получили ощутимые выгоды, заключив договоры с застройщиком. Так, в доме, где проживает Александр Суриков, отремонтировали кровлю, подъезды, в том числе заменили окна, установили входные группы. "Отмечу, что наш старый дом стоял в очереди на капитальный ремонт только на 2037 год. Даже если бы мы начали судебные споры с Фондом капитального ремонта по поводу сроков, мы бы затянули этот процесс", — признался он.

Старожилы, по их словам, теперь рады результатам реновации и не хотят уезжать. К примеру, Евгений Деркасов давно живет здесь и знает каждый уголок. Он глава большого семейства, у него четверо детей, человек хозяйственный и рассудительный. Говорит, что раньше размышлял о том, чтобы вообще покинуть обжитое место, а сейчас купил квартиру в новом доме.

Семейным людям тут вообще будет комфортно — на первом этаже новостройки заранее спроектирован детский сад, в котором все сделано по требованиям к детским учреждениям, в том числе теплые полы. После ввода дома в эксплуатацию начнется ремонт и завоз мебели. К Новому году новый детский сад будет запущен. Для семей с маленькими детьми это очень удобно.

В завершение можно сказать, что любом растущем мегаполисе всегда будут противники точечной и уплотнительной застройки, но когда за дело берутся с умом и думают о людях, то реновация приносит только пользу, считают представители застройщика. Тем более, в Самаре почти не осталось земли для квартальной застройки, но есть много отдельных аварийных домов, которые необходимо расселять. Так что, на примере нового микрорайона, в компании всегда готовы поделиться опытом успешной реконструкции жилых территорий.

Гид потребителя

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Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

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