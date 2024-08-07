В Самарской области пройдет этап Всероссийского марафона "Земля спорта"

10 августа в экопарке "Бариновская мельница" (Нефтегорский район, с. Бариновка) состоится региональный этап Всероссийского марафона "Земля спорта". Состязания пройдут по трем направлениям: сдача нормативов ГТО, силовой экстрим и семейные соревнования. Общее количество спортсменов, заявленных к участию, составляет около 200 человек.

Организатор мероприятия — Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Всероссийский марафон "Земля спорта" объединяет жителей сельских территорий разных уголков России, помогая реализовываться им в физкультуре и спорте. Участие в марафоне могут принять желающие всех возрастов — и профессионалы, и спортсмены-любители.

В этот день в экопарке также пройдет ярмарка местной продукции в рамках проекта АО "Россельхозбанк" "Вкусная пятница", в которой примут участие фермеры со всей Самарской области.

Для болельщиков и посетителей спортивного праздника организованы мастер-классы и экскурсии, а также концертная программа с участием творческих коллективов: чувашского вокального ансамбля "Шанчак", народного мордовского вокального ансамбля "Эрзяночки", самарского дуэта "Кирилл да Марья шоу".

Время проведения (с учетом регистрации): 8:00 — 13:30.