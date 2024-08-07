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Футбол Спорт

Состав ФК "Крылья Советов" пополнили два новых игрока

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" достигли договоренности об аренде атакующего полузащитника "Спартака" Игоря Дмитриева и нападающего "Динамо" Ульви Бабаева, сообщает пресс-служба самарского клуба. Оба футболиста будут играть за волжан до конца сезона.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Дмитриев в 17 лет подписал первый профессиональный контракт с "Ленинградцем", за который провел 48 матчей, забил 11 мячей и отдал 13 результативных передач. В екатеринбургский "Урал" перешел в июле прошлого года. В его активе 37 игр и 2 голевые передачи. Регулярно вызывался в молодежную сборную России.

Игорь выбрал 28 игровой номер.

Бабаев — воспитанник Академии "Динамо", где ярко проявил себя в ЮФЛ и Молодёжной лиге. Выступал за "Динамо-2", начиная с сентября 2021 года. За основной состав "Динамо" в РПЛ дебютировал в последнем матче сезона 2022/23 в Оренбурге.

В текущем сезоне Второй лиги Б 20-летний игрок провел 15 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Вызывался в юношеские сборные России.

Футболист будет выступать под 17 номером.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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