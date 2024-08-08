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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Тольятти запустят производство мармелада

ТОЛЬЯТТИ. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 7 августа, врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал соглашение с новым резидентом ТОР "Тольятти". Компания планирует запустить производство мармелада.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

По информации инвестора, это будет высококачественный мармелад разных вкусов, оригинальной формы с использованием натуральных ингредиентов. Инвестиции в проект составят 45 млн рублей, на предприятии будет создано 87 новых рабочих мест.

"В Тольятти активно приходят инвесторы с проектами в сфере пищевой промышленности. В марте мы подписали соглашение с компанией, которая построит полный производственный цикл по обработке, заморозке и упаковке свежих овощей и фруктов. Ряд крупных пищевых проектов реализуется в ОЭЗ. А это диверсификация экономики Тольятти, рабочие места, качественные продукты питания и развитие региона в целом", — акцентировал Дмитрий Богданов.

Территории опережающего развития — один из действующих в регионе механизмов работы с инвесторами, который действует в Тольятти и Чапаевске. Статус резидента ТОР позволяет инвесторам на выгодных условиях претворять в жизнь свои проекты. Для них действуют специальные налоговые льготы, упрощенные административные процедуры, сопровождение на всех стадиях реализации.

Сегодня в федеральный реестр включены 68 резидентов ТОР "Тольятти". Компании уже инвестировали в свои предприятия 33,9 млрд рублей и создали 10,2 тыс. рабочих мест.

С февраля 2019 года режим ТОР действует в Чапаевске. В статусе резидента здесь работают 10 компаний. Они вложили в свои проекты 6,2 млрд рублей и создали 2,2 тыс. новых рабочих мест.

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