В Тольятти запустят производство мармелада

В среду, 7 августа, врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал соглашение с новым резидентом ТОР "Тольятти". Компания планирует запустить производство мармелада.
По информации инвестора, это будет высококачественный мармелад разных вкусов, оригинальной формы с использованием натуральных ингредиентов. Инвестиции в проект составят 45 млн рублей, на предприятии будет создано 87 новых рабочих мест.
"В Тольятти активно приходят инвесторы с проектами в сфере пищевой промышленности. В марте мы подписали соглашение с компанией, которая построит полный производственный цикл по обработке, заморозке и упаковке свежих овощей и фруктов. Ряд крупных пищевых проектов реализуется в ОЭЗ. А это диверсификация экономики Тольятти, рабочие места, качественные продукты питания и развитие региона в целом", — акцентировал Дмитрий Богданов.
Территории опережающего развития — один из действующих в регионе механизмов работы с инвесторами, который действует в Тольятти и Чапаевске. Статус резидента ТОР позволяет инвесторам на выгодных условиях претворять в жизнь свои проекты. Для них действуют специальные налоговые льготы, упрощенные административные процедуры, сопровождение на всех стадиях реализации.
Сегодня в федеральный реестр включены 68 резидентов ТОР "Тольятти". Компании уже инвестировали в свои предприятия 33,9 млрд рублей и создали 10,2 тыс. рабочих мест.
С февраля 2019 года режим ТОР действует в Чапаевске. В статусе резидента здесь работают 10 компаний. Они вложили в свои проекты 6,2 млрд рублей и создали 2,2 тыс. новых рабочих мест.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?