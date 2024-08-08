16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области пройдет первый слет многодетных семей Прокуратура Самары добилась отмены решений по сокращению парковок для трех ЖК В Самаре продлили ограничение движения по ул. Степана Разина В Тольятти открылся центр начальной военной подготовки Молодежь региона участвует в военно-историческом лагере "Страна героев"

Общество

В Самарской области пройдет первый слет многодетных семей

КРАСНЫЙ ЯР. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

9-11 августа в Красноярском районе пройдет первый слет многодетных семей. Мероприятие состоится в рамках Года Семьи в Самарской области. Планируется, что его участниками станут 250 взрослых и детей.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил, что многодетность должна стать нормой и образом жизни для всех народов России, а сбережение и преумножение народа — главные задачи государства. В связи с тем, 2024 г. объявлен Годом Семьи. На улучшение демографической ситуации в стране, повышение качества жизни семей с детьми по решению главы государства будет направлен новый национальный проект "Семья".

В Самарской области для поддержки семей предусмотрен комплекс из 38 мер соцподдержки, а общий объем средств на эти цели запланирован в объеме более 50 млрд рублей. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что поддержка семей — одна из основных задач на уровне федеральных и региональных властей.

Самарский слет многодетных семей станет площадкой обмена опытом, традициями, ценностями, получения новых практических знаний для объединения семей. На одной площадке соберутся родители, социальные педагоги, психологи, которые в неформальной обстановке будут делиться наиболее эффективными социальными практиками по улучшению качества жизни семей и психологического самочувствия каждого члена семьи. Родители смогут получить как индивидуальную консультацию профессионалов, так и посетить тренинги, семинары.

Также для гостей слета подготовлена развлекательная программа: различные мастер-классы, состязания, игры, флешмобы и пр. Все они направлены не только на развитие творческих способностей участников (и взрослых, и детей), но и сближение всех членов больших семей.

В вечернее время запланированы совместные просмотры фильмов под открытым небом.

Гид потребителя

Последние комментарии

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

Алексей Сидоров 22 июля 2024 15:58 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?

Анатолий Илларионов 11 июля 2024 09:43 На М-5 из-за ремонта дороги на Жигулевской ГЭС образовалась 30-километровая пробка

Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?

Светлана Маркова 09 июля 2024 18:12 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?

Алсу Салихова 13 июня 2024 13:21 Самарастат оказал помощь пострадавшим от паводка

Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.

Фото на сайте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1