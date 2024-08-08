В Самарской области пройдет первый слет многодетных семей

9-11 августа в Красноярском районе пройдет первый слет многодетных семей. Мероприятие состоится в рамках Года Семьи в Самарской области. Планируется, что его участниками станут 250 взрослых и детей.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил, что многодетность должна стать нормой и образом жизни для всех народов России, а сбережение и преумножение народа — главные задачи государства. В связи с тем, 2024 г. объявлен Годом Семьи. На улучшение демографической ситуации в стране, повышение качества жизни семей с детьми по решению главы государства будет направлен новый национальный проект "Семья".

В Самарской области для поддержки семей предусмотрен комплекс из 38 мер соцподдержки, а общий объем средств на эти цели запланирован в объеме более 50 млрд рублей. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что поддержка семей — одна из основных задач на уровне федеральных и региональных властей.

Самарский слет многодетных семей станет площадкой обмена опытом, традициями, ценностями, получения новых практических знаний для объединения семей. На одной площадке соберутся родители, социальные педагоги, психологи, которые в неформальной обстановке будут делиться наиболее эффективными социальными практиками по улучшению качества жизни семей и психологического самочувствия каждого члена семьи. Родители смогут получить как индивидуальную консультацию профессионалов, так и посетить тренинги, семинары.

Также для гостей слета подготовлена развлекательная программа: различные мастер-классы, состязания, игры, флешмобы и пр. Все они направлены не только на развитие творческих способностей участников (и взрослых, и детей), но и сближение всех членов больших семей.

В вечернее время запланированы совместные просмотры фильмов под открытым небом.