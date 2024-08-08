В Волжском районе после ДТП перевернулся автомобиль

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 8 августа, в Волжском районе неподалеку от с. Подъем-Михайловка произошло столкновение двух автомобилей с дальнейшим опрокидывание одного из них, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО. ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС