Самара стала самым "зеленым" мегаполисом России

Самара возглавила топ-3 самых зеленых мегаполиса России с точки зрения их жителей с результатом 74%. Также в топ-3 вошли Екатеринбург (72%) и Новосибирск (69%). Об этом говорится в результатах исследования экологического сервиса "Сохрани лес".
Респондентам предлагалось оценить собственную удовлетворенность уровнем озеленения города, где они проживают.
Так же среди зеленых городов участники опроса отметили Воронеж (68%), Пермь (66%), Уфу (65%), Волгоград (63%), Нижний Новгород (62%), Москву (59%), Ростов-на-дону (56%), Краснодар (51%), Челябинск (48%), Красноярск (46%), Казань (43%), Санкт-Петербург (39%), Омск (38%).
При этом в целом уровень озеленения 16 крупнейших городов страны россияне оценили как "средний".
Эксперты выяснили, что наиболее желанной зеленой зоной в пешей доступности для респондентов стали скверы и парковые зоны (75%), почти половина опрошенных также уточнили, что хотели бы иметь рядом с домом рощу или городской лес (45%). Для большей части респондентов озеленение района не имеет значения при выборе жилья: для 41% это "скорее не важно", а для 19% — "абсолютно не важно". В то же время 40% респондентов отметили важность такого аспекта. Выбирая между транспортной доступностью и обилием зеленых насаждений, 78% и 59% соответственно выбрали транспорт.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.