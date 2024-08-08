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Общество

Самара стала самым "зеленым" мегаполисом России

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самара возглавила топ-3 самых зеленых мегаполиса России с точки зрения их жителей с результатом 74%. Также в топ-3 вошли Екатеринбург (72%) и Новосибирск (69%). Об этом говорится в результатах исследования экологического сервиса "Сохрани лес".

Респондентам предлагалось оценить собственную удовлетворенность уровнем озеленения города, где они проживают.

Так же среди зеленых городов участники опроса отметили Воронеж (68%), Пермь (66%), Уфу (65%), Волгоград (63%), Нижний Новгород (62%), Москву (59%), Ростов-на-дону (56%), Краснодар (51%), Челябинск (48%), Красноярск (46%), Казань (43%), Санкт-Петербург (39%), Омск (38%).

При этом в целом уровень озеленения 16 крупнейших городов страны россияне оценили как "средний".

Эксперты выяснили, что наиболее желанной зеленой зоной в пешей доступности для респондентов стали скверы и парковые зоны (75%), почти половина опрошенных также уточнили, что хотели бы иметь рядом с домом рощу или городской лес (45%). Для большей части респондентов озеленение района не имеет значения при выборе жилья: для 41% это "скорее не важно", а для 19% — "абсолютно не важно". В то же время 40% респондентов отметили важность такого аспекта. Выбирая между транспортной доступностью и обилием зеленых насаждений, 78% и 59% соответственно выбрали транспорт.

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