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Облправительство Власть и политика

Председатель облправительства: "Смена регоператора ТКО не вызовет роста платы"

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Смена регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами не повлечет роста платы, которую жители Самарской области вносят за эту услугу. Об этом в своем Телеграм-канале написал врио председателя областного правительства Михаил Смирнов.

"Поручение главы Самарской области Вячеслава Федорищева об инициировании с 1 сентября процесса смены регионального оператора ТКО не вызовет роста платы граждан за эти услуги. Возможность наведения элементарного порядка в этой крайне важной для жителей сфере абсолютно не находится в причинно-следственной связи с повышением тарифов", - заверил глава правительства.

По его словам, муниципалитетами уже начата работа по подготовке запросов на приведение в порядок контейнерных площадок. "В первую очередь будут обустраиваться наиболее востребованные объекты в каждом муниципальном образовании", - добавил он.

Напомним, о грядущей смене регоператора Вячеслав Федорищев заявил 6 августа.

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