НОВИКОМ нарастил чистую прибыль в I полугодии 2024 года

Дочерний банк Госкорпорации Ростех опубликовал бухгалтерскую отчетность (РСБУ) за первое полугодие 2024 года. Чистая прибыль НОВИКОМа на 1 июля составила 13,6 млрд рублей. Это более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Рост обусловлен качественным кредитным портфелем, а также высокой эффективностью и динамикой бизнеса банка.

Активы НОВИКОМа на 1 июля 2024 года составили 926,7 млрд рублей, что на 21,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Собственные средства (капитал) за 1 полугодие 2024 года выросли на 16% — с 93,1 млрд рублей до 108 млрд рублей.

По итогам отчетного периода чистый процентный доход НОВИКОМа составил 25 441,3 млн рублей, что выше аналогичного показателя 2023 года на 87,8%. Чистые комиссионные доходы банка составили 908,4 млн рублей, продемонстрировав рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3%.

Положительные финансовые результаты деятельности НОВИКОМа, который весной провел ребрендинг, обусловлены устойчивым бизнес-профилем, стабильностью ресурсной базы и ликвидности, высоким уровнем достаточности капитала. Эффективное развитие бизнеса банка и его лидирующие позиции среди крупнейших кредитных организаций подтверждают высокие кредитные рейтинги со стабильным прогнозом от всех рейтинговых агентств России: Эксперт РА, АКРА и НКР присвоили НОВИКОМу рейтинг на уровне АА-, НРА на уровне АА.

НОВИКОМ более 30 лет содействует наращиванию производства инновационной промышленной продукции, модернизации предприятий, проведению научных исследований. Для бесперебойного финансирования высотехнологичных предприятий и обеспечения доступности заемных средств для отрасли банк направляет ресурсы на разработанные совместно с акционером преференциальные программы кредитования. Помимо этого, НОВИКОМ аккредитован во всех профильных механизмах господдержки промышленности.

Новиком выделил поддержку кадров промышленности в отдельное направление работы. В целях поддержки человеческого капитала Госкорпорации НОВИКОМ регулярно расширяет свою продуктовую розничную линейку, актуализирует условия мотивационной программы "Развитие".

"Векторы развития НОВИКОМа полностью синхронизированы с задачами, стоящими перед акционером банка — Госкорпорацией Ростех. Вся заработанная банком прибыль реинвестируется в промышленность, тем самым обеспечивается необходимая финансовая поддержка проектов технологического лидерства страны", — рассказала Председатель Правления НОВИКОМа, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.