Матч "Крыльяе Советов" с "Факелом" рассудит Сергей Карасев

Матч 4 тура МИР РПЛ "Крылья Советов" — "Факел" рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, сообщает пресс-служба самарского клуба.

На поле ему помогут судьи — Дмитрий Мосякин и Арам Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Сергей Мацюра; делегат — Илья Хламов.

Ранее Сергей Карасев судил 32 игры с участием "Крыльев Советов". 11 из них самарцы выиграли, 14 проиграли и 7 раз сыграли вничью.

Встреча "Крыльев Советов" с "Факелом" состоится на "Солидарность Самара Арене" в воскресенье, 11 августа, в 18:30.