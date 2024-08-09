Матч "Крыльяе Советов" с "Факелом" рассудит Сергей Карасев

Матч 4 тура МИР РПЛ "Крылья Советов" — "Факел" рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, сообщает пресс-служба самарского клуба.
На поле ему помогут судьи — Дмитрий Мосякин и Арам Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Сергей Мацюра; делегат — Илья Хламов.
Ранее Сергей Карасев судил 32 игры с участием "Крыльев Советов". 11 из них самарцы выиграли, 14 проиграли и 7 раз сыграли вничью.
Встреча "Крыльев Советов" с "Факелом" состоится на "Солидарность Самара Арене" в воскресенье, 11 августа, в 18:30.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!