Прокуратура добилась ужесточения наказания для торговцев контрафактным спиртом

В Тольятти пересмотрели приговор трем обвиняемым в незаконном производстве и обороте спирта, спиртосодержащей продукции без лицензии.
Как сообщает прокуратура Самарской области, приговором Автозаводского районного суда от 18 марта 2024 г. подсудимым было назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства со штрафом в размере от 1,5 до 2 млн рублей.
Прокуратурой района было принесено апелляционное представление в связи с неверной квалификацией преступления как совершенного группой лиц по предварительному сговору и с мягкостью назначенного наказания.
В итоге 6 августа апелляционным постановлением судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда представление прокуратуры было удовлетворено. Действия обвиняемых были квалифицированы по п. "а" ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, как совершенные организованной группой, исключено указание на применение ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление). Новым приговором срок исправительных работ был увеличен до 1 года 3 месяцев и до 1 года 7 месяцев. Кроме того, до 15% увеличена сумма удержания из их заработка.
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