16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура добилась ужесточения наказания для торговцев контрафактным спиртом Сфальсифицированные самарскими полицейскими дела стал пересматривать суд Экс-прокурор Сызрани Вадим Федорин получил срок в 10,5 года и штраф в 15 млн рублей В Самаре вынесли приговор по "делу Госстройнадзора" В облсуде рассказали подробности дела "поставщика" Балу и группировки "Судаки"

Суды Происшествия

Прокуратура добилась ужесточения наказания для торговцев контрафактным спиртом

ТОЛЬЯТТИ. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти пересмотрели приговор трем обвиняемым в незаконном производстве и обороте спирта, спиртосодержащей продукции без лицензии.

Как сообщает прокуратура Самарской области, приговором Автозаводского районного суда от 18 марта 2024 г. подсудимым было назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства со штрафом в размере от 1,5 до 2 млн рублей.

Прокуратурой района было принесено апелляционное представление в связи с неверной квалификацией преступления как совершенного группой лиц по предварительному сговору и с мягкостью назначенного наказания.

В итоге 6 августа апелляционным постановлением судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда представление прокуратуры было удовлетворено. Действия обвиняемых были квалифицированы по п. "а" ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, как совершенные организованной группой, исключено указание на применение ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление). Новым приговором срок исправительных работ был увеличен до 1 года 3 месяцев и до 1 года 7 месяцев. Кроме того, до 15% увеличена сумма удержания из их заработка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1