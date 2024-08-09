Прокуратура требует с экс-сотрудницы мэрии Тольятти 2,8 млн рублей

Прокуратура Тольятти обратилась в суд с иском о взыскании в доход государства 2,8 млн руб., найденных у бывшей сотрудницы мэрии.
Сотрудница управления физической культуры и спорта горадминистрации уволился в феврале 2024 года. Однако в ходе проверки прокуроры установили, что сумма поступивших в 2022 г. средств на расчетные счета, открытые на имя женщины и ее супруга, превысила их совокупный доход за предшествующие три года практически в 10 раз.
Супруги не смогли подтвердить законность поступления денег в размере 2,8 млн рублей.
Прокурор города обратился в суд с заявлением о взыскании этой суммы в доход государства солидарно с бывшего муниципального служащего и ее супруга.
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