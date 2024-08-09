В историческом центре Самары отключат горячую воду

Специалисты ПАО "Т Плюс" выполнят текущий ремонт тепловых сетей Самарской ГРЭС. В связи с этим с 12 по 25 августа 2024 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областного центра в следующих границах: ул. Куйбышева - ул. А.Толстого - ул. Венцека - ул. Водников - ул. Ленинградская - ул. Молодогвардейская - ул. Самарская - ул. Садовая - ул. Галактионовская - ул. Рабочая - ул. Красноармейская - ул. Чапаевская - ул. Фрунзе - ул. Бр.Коростелевых - ул. Садовая - ул. Маяковского - Волжский пр-т - ул. Первомайская - ул. Полевая - ул. Циолковского.
В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Энергетики призывают жителей областной столицы соблюдать обязательные правила безопасности:
- не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами;
- не приближаться к местам выхода воды и просадки грунта;
- не оставлять в охранных зонах теплотрасс и вблизи люков автомобильный транспорт и прочее имущество. Кроме того, необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им об обязательных правилах поведения вблизи энергетических объектов.
Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на теплокамерах просьба сообщать в тепловую справочную службу по телефонам (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом "Тепловая справочная служба" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений.
"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!