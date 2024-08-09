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ЖКХ и благоустройство Общество

В историческом центре Самары отключат горячую воду

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты ПАО "Т Плюс" выполнят текущий ремонт тепловых сетей Самарской ГРЭС. В связи с этим с 12 по 25 августа 2024 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областного центра в следующих границах: ул. Куйбышева - ул. А.Толстого - ул. Венцека - ул. Водников - ул. Ленинградская - ул. Молодогвардейская - ул. Самарская - ул. Садовая - ул. Галактионовская - ул. Рабочая - ул. Красноармейская - ул. Чапаевская - ул. Фрунзе - ул. Бр.Коростелевых - ул. Садовая - ул. Маяковского - Волжский пр-т - ул. Первомайская - ул. Полевая - ул. Циолковского.

В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Энергетики призывают жителей областной столицы соблюдать обязательные правила безопасности:

  • не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами;
  • не приближаться к местам выхода воды и просадки грунта;
  • не оставлять в охранных зонах теплотрасс и вблизи люков автомобильный транспорт и прочее имущество. Кроме того, необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им об обязательных правилах поведения вблизи энергетических объектов.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на теплокамерах просьба сообщать в тепловую справочную службу по телефонам (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом "Тепловая справочная служба" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений.

"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме.

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