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Футбол Спорт

Матч "Оренбурга" и "Акрона" закончился голевой ничьей — 2:2

ОРЕНБУРГ. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 10 августа, в Оренбурге в 3 туре Премьер-лиги тольяттинский "Акрон" на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" — 2:2

Фото: https://t.me/fcakron

Счет в матче открыли тольяттинцы - на 46 минуте Башич наступил на голеностоп Тимошенко, и после просмотра ВАР судья назначил пенальти в ворота "Оренбурга". Его реализовал Константин Савичев.

После перерыва хозяева активизировались и забили - на 48 минуте с подачи Марина гол забил Саид Сахархизан — 1:1.

На 61 минуте оренбуржцы вышли вперед. Голевая атака была точь-в-точь, как первая - передача Марина на фланг, навес Малых и гол забил Горбани.

Гости отыгрались через четыре минуты. Тольяттинцы отобрали мяч на правом фланге, и проход Кирилла Данилина завершилось взятием ворот — 2:2.

Следующий матч "красно-черные" проведут в Самаре 19 августа, соперником станет казанский "Рубин".

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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