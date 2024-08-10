Матч "Оренбурга" и "Акрона" закончился голевой ничьей — 2:2

В субботу, 10 августа, в Оренбурге в 3 туре Премьер-лиги тольяттинский "Акрон" на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" — 2:2
Счет в матче открыли тольяттинцы - на 46 минуте Башич наступил на голеностоп Тимошенко, и после просмотра ВАР судья назначил пенальти в ворота "Оренбурга". Его реализовал Константин Савичев.
После перерыва хозяева активизировались и забили - на 48 минуте с подачи Марина гол забил Саид Сахархизан — 1:1.
На 61 минуте оренбуржцы вышли вперед. Голевая атака была точь-в-точь, как первая - передача Марина на фланг, навес Малых и гол забил Горбани.
Гости отыгрались через четыре минуты. Тольяттинцы отобрали мяч на правом фланге, и проход Кирилла Данилина завершилось взятием ворот — 2:2.
Следующий матч "красно-черные" проведут в Самаре 19 августа, соперником станет казанский "Рубин".
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!