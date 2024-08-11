На Волжском шоссе в результате ДТП пострадал водитель

В субботу, 10 августа, в 15:15 в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием двух автомобилей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 40-летний водитель за рулем Volkswagen Touareg двигался по Волжскому шоссе в направлении ул. Арены 2018.
В пути следования на нерегулируемом перекрестке Волжского шоссе и поворота на Жигулевские сады напротив дома № 103, при выполнении маневра разворота, в нарушении д.з. 5.15.2 (движение по полосам), он не уступил дорогу и столкнулся с LADA Granta под управлением 22-летнего водителя, который ехал по "встречке".
От удара отечественный легковой автомобиль отбросило вправо, где он наехал на металлические ограждения. С места ДТП в медучреждение доставлен 22-летний водитель, ему назначено стационарное лечение.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.