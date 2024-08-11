На Волжском шоссе в результате ДТП пострадал водитель

В субботу, 10 августа, в 15:15 в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием двух автомобилей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 40-летний водитель за рулем Volkswagen Touareg двигался по Волжскому шоссе в направлении ул. Арены 2018.

В пути следования на нерегулируемом перекрестке Волжского шоссе и поворота на Жигулевские сады напротив дома № 103, при выполнении маневра разворота, в нарушении д.з. 5.15.2 (движение по полосам), он не уступил дорогу и столкнулся с LADA Granta под управлением 22-летнего водителя, который ехал по "встречке".

От удара отечественный легковой автомобиль отбросило вправо, где он наехал на металлические ограждения. С места ДТП в медучреждение доставлен 22-летний водитель, ему назначено стационарное лечение.