Под Самарой произошло серьезное ДТП, на месте работают пожарные, полиция и скорая помощь

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В воскресенье, 11 августа, под Самарой произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика УАЗ и легкового автомобиля. Об этом сообщают очевидцы.

Фото: предоставлено очевидцем