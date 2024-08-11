"Крылья Советов" обыграли воронежский "Факел" на домашнем поле

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В воскресенье, 11 августа, в Самаре на стадионе "Солидарность Арена" прошел матч между футболистами "Крыльев Советов" и "Факелом" из Воронежа.

Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Крылья Советов"