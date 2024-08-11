"Крылья Советов" обыграли воронежский "Факел" на домашнем поле

В воскресенье, 11 августа, в Самаре на стадионе "Солидарность Арена" прошел матч между футболистами "Крыльев Советов" и "Факелом" из Воронежа.
По итогам игры счет составил 2:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Фернандо Костанца (на 75-й минуте) и Франко Ороско (на 78-й минуте).
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!