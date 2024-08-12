Игроки "Крыльев" Эдуардо Лобос и Антон Бобер встретятся с болельщиками в баре "На дне"

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В понедельник, 12 августа, в культовом баре "На Дне" пройдет встреча с легендами "Крыльев" Эдуардо Лобосом и Антоном Бобром. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.