Игроки "Крыльев" Эдуардо Лобос и Антон Бобер встретятся с болельщиками в баре "На дне"

В понедельник, 12 августа, в культовом баре "На Дне" пройдет встреча с легендами "Крыльев" Эдуардо Лобосом и Антоном Бобром. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.
Для гостей встречи готовят насыщенную программу: квиз, розыгрыши и бонусы от FONBET, а также просмотр еврокубкового матча с "АЗ Алкмаар", в котором "Крылья" одержали яркую победу со счетом 5:3.
Сбор гостей — 18:30. Вход свободный.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!