Игорь Осинькин: Считаю, что мы справились с этим давлением в этом матче

После матча четвертого тура Премьер-лиги "Крылья Советов" — "Факел" (2:0) главный тренер самарцев Игорь Осинькин поделился мнением об игре о давлении после неудачного старта.

"Психологически сложный матч для обеих команд, не привыкли мы, и соперник находится вот так низко в турнирной таблице. На то много объективных и субъективных причин, о которых мы говорили. Матч получился немного нервный, боевой, очень много внутренней энергетики было в каждом единоборстве, на всем отрезке матча, не было ситуации, когда кто-то равнодушно играл. Считаю, что мы справились с давлением в этом матче. Счет 2:0 отражает характер игры", — отметил тренер.

Также Игорь Осинькин объяснил, что не нужно делать вывод по трем играм: "Давление на команду из-за поражений на старте? Мы выдергиваем все из контекста, и иногда оценка ситуации журналистами и оценка ситуации профессионалами — она может быть разная. Мы действительно проиграли "Спартаку" и "Зениту", но исходя из этого, делать выводы, что все плохо — невозможно. Например, "Динамо" последние два матча проиграло "Спартаку" и "Зениту" тоже, но почему-то об отставке Лички (прим. главный тренер "Динамо" Марцел Личка) никто не говорит, и славу богу. За проигрыш "Зениту" и "Спартаку" почему-то нас списали. Мы живы, собираемся играть. У нас очень сложный календарь в этом месяце, считая Кубок России, две игры с "Динамо" и матч со "Спартаком". Календарь веселый, но будем играть", — добавил он.

Также он прокомментировал отсутствие Рахмановича. По словам Осинькина, Амар даже не тренируется с основным составом из-за травмы в последнем матче перед чемпионатом с "Химками" — вывих голеностопа оказался чуть сложнее, он даже ездил в Сербию подлечится, так как там есть хорошие специалисты, а вернулся4-5 дней назад и сейчас совсем не готов играть.