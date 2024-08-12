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Преступления Происшествия

В Самарской области будут судить замдиректора филиала ПАО "Россети-Волга"

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В управлении Следственного комитета по Самарской области закончили расследование громкого дела о коррупции. Об этом сообщил источник Волга Ньюс.

"По версии следствия, подозреваемый, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные функции в организации, требовал от директора фирмы, основным видом деятельности которой является производство строительных конструкций, 400 тыс. руб. за оказание содействия в оформлении технологического присоединения нежилого помещения под угрозой отключения объекта от электроснабжения", — рассказывали ранее в СУ СКР по Самарской области.

Предполагается, что в марте 2024 г. предприниматель в Безенчукском районе передал местным жителям — посредникам 300 тыс. руб.в качестве первой части взятки. Действия подозреваемых пресекли сотрудники УФСБ по Самарской области. Фигурантом уголовного дела стал заместитель директора по реализации и развитию услуг Чапаевского ПО филиала ПАО "Россети-Волга" по фамилии Резниченко.

По данным источников, сейчас по делу собраны необходимые доказательства. Рассмотреть материалы должен суд Безенчукского района

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