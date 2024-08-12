В Самарской области будут судить замдиректора филиала ПАО "Россети-Волга"

В управлении Следственного комитета по Самарской области закончили расследование громкого дела о коррупции. Об этом сообщил источник Волга Ньюс.
"По версии следствия, подозреваемый, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные функции в организации, требовал от директора фирмы, основным видом деятельности которой является производство строительных конструкций, 400 тыс. руб. за оказание содействия в оформлении технологического присоединения нежилого помещения под угрозой отключения объекта от электроснабжения", — рассказывали ранее в СУ СКР по Самарской области.
Предполагается, что в марте 2024 г. предприниматель в Безенчукском районе передал местным жителям — посредникам 300 тыс. руб.в качестве первой части взятки. Действия подозреваемых пресекли сотрудники УФСБ по Самарской области. Фигурантом уголовного дела стал заместитель директора по реализации и развитию услуг Чапаевского ПО филиала ПАО "Россети-Волга" по фамилии Резниченко.
По данным источников, сейчас по делу собраны необходимые доказательства. Рассмотреть материалы должен суд Безенчукского района
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек