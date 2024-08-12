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Футбол Спорт

Томас Гальдамес: "В перерыве главный тренер был рассержен"

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник "Крылья Советов" Томас Гальдамес после матча четвертого тура Премьер-лиги с "Факелом" (2:0) поделился мнением об игре.

"Мы довольны результатом, это то, что нам было нужно. Несколько матчей мы не выигрывали, и у нас был должок перед нашими болельщиками. Я думаю, мы идем по правильному пути. Теперь я должны отдохнуть и подумать о кубковом матче в среду. Соперник сегодня был силен физически, они пытались нас отрезать, делать паузы. Нам это не нравится, но хорошо, что удалось забить первыми — это и решило результат матча. 

В перерыве главный тренер был рассержен, то, что у нас было все, чтобы выиграть матч, но мы в основном защищались. Потом мы ускорились, и игра вышла в нашу пользу.

Как мы познакомились с Орозко? Я много раз встречался с ним в Аргентине, это очень хороший и быстрый игрок, который расстраивает планы соперников. С каждым матчем он показывает свои положительные качества, например, забил за два матча два мяча. Я думаю, что как только он будет чувствовать себя увереннее на поле, лучше будет раскрывать себя".

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