В Тольятти в ДТП пострадали два человека

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В понедельник, 12 августа, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП с участием двух автомобилей, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области